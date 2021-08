Terni, latitante trovato a Roma dall’Arma dopo settimane di ricerche

Oltre tre anni di reclusione per reati di droga: tanti ne deve scontare un 31enne tunisino – H.S. le sue iniziali, senza fissa dimora – sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Terni. I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Terni, insieme ai colleghi del comando stazione di Roma piazza Dante, sono riusciti ad intercettarlo e ad arrestarlo nella notte fra venerdì e sabato, dopo settimane di indagini mirate a rintracciarlo. L’uomo era a Roma, in via di Porta San Lorenzo. Durante l’attività è stata segnalata in quanto assuntrice di droga anche la compagna convivente del 31enne, una donna di 37 anni originaria del Congo e residente a Terni: è stata lei l’involontaria artefice del rintraccio del soggetto, ora ristretto nel carcere di Rebibbia.

Condividi questo articolo su