Terni, lavori in via Castello: stop traffico dalle 8.30 alle 17.30 in avvio di settimana

Chiusura al traffico veicolare dalle 8.30 alle 17.30 e divieto di sosta/fermata anche durante l’orario notturno. Questa la doppia conseguenza dell’operazione di manutenzione stradale previsti a Terni tra lunedì 8 e martedì 9 maggio in via Castello, nel tratto compreso tra via Porta San Giovanni e piazza Buozzi: lo rende noto l’amministrazione comunale. Motivo? «I lavori sono necessari per ripristinare la piena funzionalità del manto stradale attualmente caratterizzato da vari dissesti che ne hanno compromesso l’integrità e l’efficienza con una drastica riduzione della sicurezza degli utenti. Sarà consentito l’accesso, mediante appositi accorgimenti per la sicurezza, al solo fine di raggiungere le autorimesse private. Il trasporto pubblico subirà variazioni temporanee per le quali si suggerisce di contattare FS BusItalia».

