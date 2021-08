Terni, visita Papa 1981: un docufilm per ricordarla

Un’iniziativa che rientra nell’ambito degli eventi diocesani promossi nel quarantennale della visita a Terni di san Giovanni Paolo II (1981-2021) e nell’anno speciale di san Giuseppe. Si tratta di ‘Lavoro e speranza’, il docufilm che parla del passaggio in città e all’Ast del Papa: l’opera è stata realizzata su iniziativa della commissione problemi sociali, del lavoro, giustizia e pace della diocesi di Terni-Narni-Amelia. L’idea iniziale è di Fabio Narciso con la regia di Matteo Ceccarelli e la produzione dell’associazione di volontariato San Martino con progetto Innovater. C’è la partecipazione dell’attore Riccardo Leonelli.

Il messaggio

Giovedì mattina c’è stata la presentazione: «La memoria della visita a Terni di papa Wojtyla – le parole del vescovo Giuseppe Piemontese – col suo messaggio di speranza, tuttora attuale, al mondo del lavoro, può sostenere gli sforzi della chiesa, dei concittadini, uomini e donne di buona volontà, a promuovere il rinnovamento e lo sviluppo sociale e religioso. Ciò dovrebbe spingere la classe dirigente e tutte le forze culturali, civili, politiche e sociali più significative della città e della regione in uno straordinario sforzo generoso a collaborare a favore della Next Generation a Terni e in Umbria». Dalla dignità del lavoro ad un nuovo modello di impresa e l’economia ecosostenibile sono i punti intorno ai quali la commissione diocesana sta elaborando un percorso condiviso per un nuovo sviluppo del territorio. «Una riflessione che nasce dall’indelebile memoria della visita del papa Giovanni Paolo II e dalle iniziative e sollecitazioni di Papa Francesco sull’economia circolare, l’ecologia – ha spiegato Ermanno Ventura, direttore dell’ufficio diocesano per i problemi sociali e del lavoro – sui nuovi modelli di sviluppo e sulla dignità del lavoro. La serie di eventi in programma fino ad ottobre e novembre 2021, intendono sostenere l’invito a tutta la comunità civile, istituzionale e religiosa sulla next-generation Tna, quale opportunità per ripensare e reimpostare un progetto di sviluppo e una rete di relazioni per l’intero territorio che si coniughi con la dignità del lavoro, per creare le condizioni affinché questo territorio sia più adatto e attrattivo per le nuove generazioni, perché trovino la possibilità di lavoro, di vita e di impresa in questa nostra magnifica regione».

Il docufilm e le testimonianze

Il docufilm ripercorre l’intera straordinaria giornata della la visita di Papa Giovanni Paolo II il 19 marzo del 1981, quando Terni per un giorno divenne la capitale mondiale cristiana del lavoro: spazio ad immagini di repertorio ed attuali dei luoghi visitati dal Papa, il tutto legato da una narrazione che ricorda i valori del lavoro, interpretata dall’attore Riccardo Leonelli. «Il docufilm è poi arricchito dalle testimonianze – viene sottolineato – di uno dei protagonisti della giornata, l’allora sindaco Giacomo Porrazzini e dal ricordo del vescovo monsignor Piemontese. Insieme a loro la testimonianza di Massimiliano Burelli amministratore delegato dell’Acciai Speciali Terni, Romano Benini giornalista economico e docente di politiche del lavoro, di Riccardo Marcelli sindacalista Cisl Terni».

Le politiche del lavoro

Per Fabio Narciso – ideatore e sceneggiatore del docufilm – è importante «avviare politiche del lavoro al passo con le trasformazioni della società che mettano al centro l’uomo e il lavoro e la famiglia con una attenzione all’ambiente. Avviare investimenti economici che abbiano valore sul territorio e al tempo stesso siano di arricchimento dell’uomo e del suo lavoro».