Terni, le Black Sheeps di scena a Forlì per IMAGinACTION

Una grande serata di spettacolo in arrivo per le ternane Claudia Carletti e Ilaria Pileri, il duo che forma le ‘Black Sheeps’. Sabato 29 agosto saranno di scena all’evento IMAGinACTION all’aeroporto di Forlì: saliranno sul palco prima di artisti del calibro Gigi D’Alessio e J-Ax.

IL PRIMO ALBUM DELLE BLACK SHEEPS

L’evento e il concorso

Le ‘Black Sheeps’ sono finaliste al concorso Young IMAGinACTION Award grazie al brano ‘L’ultimo giro’ , brano di lancio del primo cd ‘Non aspettarmi sveglio’ e relativo video: l’artista vincitore sarà decretato nella serata conclusiva. L’evento in programma dal 27 al 29 agosto è il primo festival internazionale – parte del ricavato degli incassi andrà alla filiera dei lavoratori della musica – del videoclip musicale: nel corso della tre giorni sul palco ci saranno anche Marco Masini, Mario Biondi, Noemi, Edoardo Bennato, i Trevis , fabrizio Moro, i Pinguini Tattici Nucleari e altri ancora.

Il brano

L’album di debutto di Claudia Carletti e Ilaria Pileri è uscito lo scorso ottobre ed è stato presentato in diversi appuntamenti rilevanti: l’open act a Stef Burns (chitarrista di Vasco Rossi), Nsl radio e Caffeina festival. Nel 2020 le ‘Black Sheeps’ hanno conquistato la finale del premio Mia Martini ( 8-11 settembre) e la presenza come ospiti al prestigioso premio Margutta: per tutti gli eventi in programma sarà lo stilista ternano Luca Rondoni a curare il look delle cantautrici.