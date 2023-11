Terni: le luci di Ponte le Cave diventano intermittenti e Asm le ripara

Chi si è trovato a transitare nel tardo pomeriggio di venerdì in via Eroi dell’Aria, a Terni, ha non ha potuto fare a meno di notare che i lampioni dell’illuminazione stradale andavano ‘a tempo’ – accesi/spenti – rilasciando una luce intermittente. Non proprio il massimo per la sicurezza di chi circola. Per questo Asm è intervenuta e ha risolto il problema rapidamente. Di seguito la nota aziendale.

La riparazione

«Si è verificato un malfunzionamento degli impianti di illuminazione pubblica nella zona di via Eroi dell’Aria. I tecnici di Asm sono intervenuti prontamente ed hanno intercettato il guasto eliminando le sei lampade guaste e ripristinando il resto dell’impianto che funziona regolarmente ed entro lunedì sarà a regime».

Il riepilogo

Asm ricorda che «nel corso del 2023 sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria con la sostituzione di circa 500 lampade e 80 pali e il piano di efficientamento energetico continua, anche con interventi significativi di manutenzione straordinaria di rifacimento totale di numerosi impianti. In particolare – ricorda Asm – il lungolago di Piediluco, i marker stradali di viale Borzacchini, viale Trento e via Finetti. Altre opere finalizzate al decoro urbano hanno riguardato la passerella di via del Cassero, oltre che il ripristino delle lampade spente della stella di Miranda. Da evidenziare anche l’illuminazione del murales del centro museale Caos, la predisposizione dei cavi dotti per l’illuminazione del Thyrus in costruzione e l’installazione di numerosi nuovi punti isolati sia nel centro città che nelle aree periferiche. L’efficacia e la tempestività degli interventi – conclude l’azienda di via Cappoin – sono stati sempre garantiti grazie al servizio di reperibilità e al pronto intervento operativo che sono in linea con gli obiettivi di sicurezza e decoro della città condivisi con il Comune di Terni».