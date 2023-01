Terni, l’sos da via Mola di Bernardo: «Al buio da 2 mesi. Numerose segnalazioni a vuoto»

L’illuminazione pubblica ed una parte di via Mola di Bernardo, qualcosa non va. A segnalarlo ad umbriaOn – con tanto di materiale fotografico – è una residente, evidentemente esasperata dal fatto che nessuno si muova per risolvere la situazione: «È al buio – il riferimento alla zona del civico 38 – da due mesi a causa di un lampione fulminato». Può succedere. Il problema è un altro: «Sono state fatte ripetute segnalazioni allo 0744 300535 e nessuno si è interessato, a chi si deve rivolgere un cittadino per avere qualche risposta?». Il mirino è puntato su Asm.

