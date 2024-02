Terni: litiga con l’ex per una tv e spintona carabiniere. Arrestato

Un 28enne originario dell’Abruzzo, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato giovedì sera dai carabinieri del Nor della Compagnia di Terni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I militari erano intervenuti in un appartamento del centro a seguito della furibonda lite scoppiata fra il giovane e l’ex fidanzata 27enne. All’origine del dissidio, un televisore ‘conteso’, acquistato quando i due vivevano assieme. All’arrivo dei carabinieri la situazione è rimasta tesa e il 28enne ha cercato di danneggiare la tv. Poi, nel parapiglia, ha spintonato un militare facendolo cadere e procurandogli lesioni, per fortuna lievi. Bloccato, è stato arrestato e il tribunale di Terni, oltre a convalidare quanto eseguito, ha disposto la remissione in libertà del giovane.

