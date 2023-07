Un’estate in terra laziale per la ternana Simona Angeletti ed il suo brand ‘Lo Zoo di Simona’. Per lei, protagonista in città di numerose iniziative, c’è la mostra a San Felice Circeo fino al 31 agosto: spazio alla sua arte che, come scopo principale, vuole avvicinare tutti all’arte contemporanea e al neo-pop. L’esposizione riguarda litografie, stampe firmate, piccole sculture, quadrotti di cartone, cappelli, tracolle, t-shirt e altro ancora.

