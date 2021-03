Terni Triathlon, Felici al top a Dubai: 52° all’Ironman 70.3

Grande soddisfazione in terra asiatica per un ternano protagonista nel mondo del triathlon. Si tratta di Lorenzo Felici, 32 anni compiuti lo scorso 25 gennaio: è lui ad aver concluso con un ottimo risultato l’Ironman 70.3 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti: ha conquistato il 52° posto – su 1.1.55 atleti – con il tempo di 4 ore, 1 minuto e 3 secondi, che gli vale inoltre la 2° piazza assoluta nella categoria tra i 30 ed i 34 anni. A trionfare il danese Daniel Bakkegard in 3 ore, 33 minuti e 2 secondi. I partecipanti si sono cimentati in 1,90 chilometri di nuoto, 90 in bici e 21,10 di corsa.

