Papigno e lo stato attuale dei bagni pubblici nell’area di piazza Di Giuli, c’è chi lancia l’sos. A farlo via social – con tanto di pubblicazione di foto, in fondo all’articolo – è uno degli ex consiglieri comunali più attivi sul territorio, Sandro Piccinini: «Ecco come sono ridotti. Chiediamo al Comune se tutto ciò è dignitoso. Chiudeteli, fate più bella figura», il breve commento a corredo. In effetti non è un bel vedere.

