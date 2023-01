Terni: luna park gratis per bimbi e persone con disabilità

Un pomeriggio per divertirsi e usufruire in forma gratuita delle attrazioni del luna park di Terni. Questo il regalo dei gestori delle giostre di vocabolo Staino a bambini e persone con disabilità mentale, dalle ore 15 alle 17 di mercoledì 18 gennaio. L’appuntamento vede coinvolta in prima battuta l’associazione Aladino. «L’iniziativa – spiega Carla Paladino, esponente dell’associazione – è fatta per garantire la massima partecipazione anche da parte di ragazzi autistici o con disabilità intellettive, che a volte hanno difficoltà ad accedere a certe manifestazioni dove può esserci confusione e un forte rumore. Infatti sarà tenuto il volume basso della musica, verranno proposte le attrazioni con tutta la calma e la pazienza necessaria a garantire anche ai più timorosi di provare. Negli anni precedenti abbiamo avuto una grande partecipazione di bambini accompagnati da familiari ed operatori, di ospiti dei centri diurni ed residenziali e tutti hanno potuto godere del divertimento che le attrazioni possono dare con modalità opportunamente adattate». Il pomeriggio gratuito è gratuito e aperto a tutti.

