Incidente stradale autonomo nel tardo pomeriggio di lunedì all’altezza del semaforo di viale Brin, in direzione centro a Terni. Un uomo classe 1931, forse a causa di un malore, è finito contro il palo del semaforo con la propria autovettura, una Renault Twingo: soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni – personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti – ed i vigili del fuoco.

Condividi questo articolo su