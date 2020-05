Terni: «Manca sangue di tutti i gruppi»

«È di nuovo emergenza sangue. È necessario che si torni a donare perché è a rischio l’attività delle sale operatorie». Patrizio Fratini, presidente di Avis Terni, non nasconde la preoccupazione per la situazione che si è creata dopo un periodo che aveva fatto ben sperare. Dopo l’emergenza Covid-19 in tanti sono andati a donare il sangue ma ora si è tornati di nuovo a livelli preoccupanti in fatto di scorte. Il Sit dell’ospedale di Terni ha fatto sapere che le scorte dell’emoteca sono scarsissime, in zona allarme. Che nel centro di raccolta di Terni i donatori in media sono sotto le dieci unità al giorno e che c’è bisogno urgente di donatori di tutti i gruppi. Per alcuni, come lo zero negativo, è possibile garantire solo i casi di urgenza e in Umbria non c’è disponibilità di questo gruppo sanguigno. L’appello di Patrizio Fratini è ai soci Avis e ai nuovi donatori: «Il sangue è vita. Prenotate la donazione ordinaria – dice – e quella straordinaria di domenica 17 maggio». Per prenotarsi è possibile telefonare, la mattina, al numero 0744.205679.

