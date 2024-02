Terni: marito e moglie investiti in viale Brenta

Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì, poco dopo le ore 12, in viale Brenta a Terni. Due persone, marito e moglie di mezza età, sono state investite da un’autovettura Peugeot 107 condotta da un uomo ternano di 78 anni (V.A. le sue iniziali). I due sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto, per i rilievi, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni mentre il ripristino della carreggiata è stato eseguito dagli addetti di Area Sicura.

