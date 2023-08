Terni, Matteo Tonelli super in Cina: oro ai World University Games in rimonta

Un gran bel weekend per il canottaggio ternano. Sì, perché c’è chi in Cina ha conquistato un gran trionfo in occasione dei XXXI World University Games – protagonista la delegazione FederCusi – in corso di svolgimento a Chengdu: è il 22enne Matteo Tonelli, in grado di imporsi in compagnia di Giovanni Borgonovo nel doppio pesi leggeri grazie ad una straordinaria rimonta sulla Germania.

C’è anche un argento

La giornata cinese non si è conclusa solo con uno per il classe 2000 umbro. Per lui in precedenza anche un argento: in apertura di gare ha conquistato il secondo posto nel quattro di coppia insieme a Corazza, Borgonovo e Borghi.