Terni: mercoledì il ‘Memorial Day’ per onorare le vittime di tutti i reati

Appuntamento mercoledì 10 maggio a Terni con il ‘Memorial Day’ organizzato dal Sap – Sindacato autonomo di polizia e dall’associazione culturale Memorial Day Sap. La finalità è ricordare tutte le vittime del terrorismo, delle mafie e di ogni forma di criminalità. Per questo il sindacato organizza alcuni eventi: si inzia alle ore 10.30 in via Mazzini, alla presenza del cappellano della polizia di Stato don Fabrizio Borrello, per onorare la memoria di Cesare Mazzieri, appartenente alla polizia di Stato che lì perse la vita il 31 ottobre del 1977 per sventare una rapina in banca. A seguire è previsto il ‘Cammino della memoria, della vita e della giustizia’ che attraverserà Terni fino al parco di viale Trento, dove si terrà una cerimonia – alla presenza del questore Bruno Failla – per ricordare le vittime della strage di via D’Amelio e in particolare Emanuela Loi a cui è dedicato il parco ternano. Nel pomeriggio, poi, alle 15 è stato organizzato un torneo di padel – il ‘1° Torneo Padel Sap’ – presso il PalaPadel di via Maestri del Lavoro, aperto a tutti gli appartenenti alla polizia di Stato e che si concluderà con un aperitivo.

Condividi questo articolo su