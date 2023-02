Terni: metadone nell’auto. Denunciata 30enne ternana

È sceso da un treno appena giunto alla stazione di Terni e poi è salito a bordo di un’auto condotta da una ragazza. Lui, cittadino marocchino pluripregiudicato per reati di droga, quel giorno era tenuto d’occhio dagli agenti della squadra Mobile di Terni, in particolare della sezione antidroga. Che hanno deciso di seguire il veicolo.

La perquisizione

L’alt è scattato poco dopo, in piazza Buozzi (Valnerina), così come la perquisizione. Sotto un sedile dell’auto c’era una boccetta di metadone riconducibile alla giovane, 30enne di Terni in cura al Serd della Usl2. Nella sua abitazione nel centro cittadino gli agenti dell’antidroga hanno invece trovato un barattolo con dentro circa 25 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione. Scontata la denuncia all’autorità giudiziaria mentre il cittadino straniero, che ha dichiarato di essere appena tornato da Roma per rinnovare il passaporto, è risultato regolare in Italia.