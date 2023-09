Terni: mezzo pirata causa danni in serie in strada della Valserra

LE FOTO

Sono in corso indagini da parte della polizia Locale di Terni, per quanto accaduto alle prime ore di mercoledì in strada della Valserra, a pochi passi dalla chiesa di San Zenone Martire. Un veicolo, probabilmente un mezzo pesante, nel fare manovra ha impattato contro un’autovettura e quindi danneggiato parte del guardrail presente, un segnale stradale e alcuni rami di un albero. Obiettivo degli agenti municipali, intervenuti sul posto insieme agli addett di Area Sicura, è risalire al mezzo ‘pirata’. E qualche elemento utile ci sarebbe già.