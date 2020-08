Terni, ‘Mi Rifiuto’ compie tre anni con una nuova pulizia

Oltre 230 interventi portati a termine in 36 mesi, quasi tutti a Terni ma anche a Narni, Montecastrilli, Acquasparta e Stroncone, più di 150 volontari coinvolti attivamente: tempo di bilanci – di certo non definitivi – per il gruppo civico ‘Mi Rifiuto’, che il 27 agosto compie tre anni.

In tanti in prima linea

Dal primo intervento di pulizia al parco di viale Trento sono tante le associazioni, le attività commerciali e industriali, le scuole, i gruppi scout e parrocchiali che nel tempo hanno aderito alle iniziative, per un totale di oltre mille persone coinvolte. «Abbiamo il fondamentale sostegno di Asm e Comune di Terni – spiegano dal gruppo -, il supporto delle forze dell’ordine, in primis polizia locale e carabinieri forestali, l’ausilio continuo di altri enti, a vario titolo coinvolti, come la Provincia di Terni, la Regione Umbria ed il Consorzio di bonifica Tevere-Nera. E, soprattutto, il supporto e l’apprezzamento di tanti cittadini che, sempre di più, desiderano unirsi a noi e partecipare attivamente al recupero del decoro della nostra città». Il terzo compleanno non poteva che essere festeggiato con un intervento: appuntamento nel pomeriggio di giovedì in via Bartocci per ripulire lo ‘scempio’ di rifiuti lasciato da tanti cittadini incivili.