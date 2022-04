Terni, ‘Mi Rifiuto’ in azione in zona Cesi

«In un bosco la speranza è di trovare, tra le foglie secche, asparagi o funghi e non certo cumuli di rifiuti». Ed invece per i volontari civici di Mi Rifiuto la sporcizia da raccogliere – come di consueto, purtroppo – non è mancata: l’attività di sabato mattina ha coinvolti i tratti boschivi limitrofi a strada della Pittura, la cosiddetta ‘corta’ di Cesi.

Il supporto

La pulizia è avvenuta in collaborazione con la proloco di Cesi ed il gruppo dei carabinieri forestali: «Un grande peccato, ma guardando il lato positivo, è stata un’altra occasione per dimostrare il nostro amore per il decoro e per l’ambiente. Continuiamo pertanto a portare avanti, con convinzione, valori di educazione, buone pratiche civiche ed impegno sociale. E speriamo che i rei di tali abbandoni di rifiuti, provino un po’ di vergogna, per ciò che fanno. Asm provvederá a ritirare il nostro ‘bottino’». Venerdì 22 aprile Mi Rifiuto tornerà in azione all’altezza della scuola Brin, nel quartiere Polymer.