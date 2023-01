Terni, Mma: i giovani del Legios’ Team si distinguono anche a Ladispoli

Due medaglie e una coppa: è ricco il bottino per atleti del Legio’s Team Terni – Leonardo Buono, Maicol Galietta e Cristian Bufaloni – che lo scorso 15 gennaio hanno partecipato all’evento sportivo di Mma ribattezzato ‘Face to Face’, organizzato a Ladispoli (Roma) presso la palestra Bad Boys. Per i tre giovani si tratta del terzo match in tre mesi e si sono distinti ancora una volta per prestazioni e impegno. Con loro, l’allenatore Leonardo Carletti che è professionista di Mma, allievo diretto del celebre Alessio Sakara e campione italiano della disciplina.

Condividi questo articolo su