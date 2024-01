Terni, Montanari ci riprova alla Dakar: «Obiettivo finire la gara»

Tommaso Montanari ci riprova. Dopo il debutto nell’ultima edizione, il 32enne ternano è pronto alla seconda partecipazione consecutiva alla Dakar: la 46° edizione scatterà il 5 gennaio e si svolgerà in Arabia Saudita. «L’obiettivo è finirla», spiega in primis in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Si parte

La conclusione della gara è prevista per il 19 gennaio e dopo l’esperienza 2023 Montanari è di nuovo pronto. Lo farà in sella alla Fantic XEF 450 Rally Factory: «Mi ha detto – il riferimento all’amico Danilo Petrucci – ‘rimani calmo che la corsa è lunga’. Più facile a dirsi che a farsi. Prima di essere una gara contro il cronometro è una sfida contro se stessi. Al debutto dell’anno scorso forse sono stato troppo irruento, quest’anno il mio approccio avverrà in modo più maturo. Sabbia o roccia? Venendo da Terni, preferisco la roccia perché è un terreno più familiare». Il 32enne ha le idee chiare: «Parto con l’obiettivo di finire la gara, anche dopo l’esperienza dello scorso anno. In questo mi sento molto supportato da Fantic. La Dakar è una gara mitica, un sogno che coltivo sin da quando ero bambino e in televisione seguivo le imprese proprio di Meoni: se sono qui, oltre a mio padre è anche grazie a lui». Pochi giorni e si inizia.