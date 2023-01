Terni ancora di scena alla Dakar: Montanari 34° al debutto

C’è ancora Terni protagonista al Rally Dakar. Sabato è scattata in Arabia Saudita la 45° edizione di una delle corse più famose al mondo e questa volta ai nastri di partenza c’è Tommaso Montanari, amico di Danilo Petrucci (in grande spolvero lo scorso anno): il 31enne, a bordo di una 450 rally Factory Replica con il Team Solarys, ha concluso il debutto al 34° posto assoluto e 8° nella categoria rally. «Abbiamo rotto il ghiaccio con un velocissimo e panoramico prologo», il suo commento. Domenica si inizia a fare sul serio con una tappa da 367 chilometri di settore e 234 di trasferimento (le foto sono di Ingine Creators). In totale saranno coperti 8.548 chilometri con conclusione prevista il 15 gennaio.

MONTANARI COME PETRUCCI, PROVA ALLA DAKAR