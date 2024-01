Terni-Narni, bando per bici elettriche: via libera da 105 mila euro per 215 domande

Le istanze ammesse sono 215 e l’importo definitivo per il finanziamento è di poco inferiore ai 105 mila euro. C’è l’esito del bando pubblico lanciato in estate dal Comune di Terni – vale anche per i cittadini di Narni – per la promozione di sistemi di trasporto sostenibili e la diffusione di mezzi a zero emissioni: si parla dell’iter per biciclette e cargo bike a pedalata assistita nell’ambito dell’accordo di programma firmato tra la Regione Umbria e il ministero dell’ambiente. Il contributo accertato va un minimo di 350 ad un massimo di 500. Se ne sono occupati il dirigente all’ambiente Paolo Grigioni e la responsabile del procedimento Marta Frittella.

