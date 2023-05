Terni, Narni e Lugnano: Sii in azione. Le aree coinvolte

Terni, Narni e Lugnano in Teverina. Questi i territori comunali coinvolti dai prossimi cantieri del Sii per i lavori di manutenzione straordinaria: «Durante gli interventi potrebbero verificarsi intorbidimenti – spiega la società – dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Nel rispetto della normativa e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e da mobile».

Dove

A Terni il cantiere interesserà dalle 9 alle 13 di venerdì via Montanara, via Villafranca, largo Mezzetti e zone limitrofe. Nel Comune di Narni sono previsti lavori di manutenzione venerdì 12 maggio dalle 8 alle 12: interesserà Strada di Castelvecchio (dal civico 2 al civico 25), Strada di Collesecco e zone limitrofe. Nel Comune di Lugnano in Teverina sono in programma lavori di manutenzione lunedì 15 maggio dalle 8 alle 12 in Via Falcone e Borsellino (dal civico 1 al civico 5).