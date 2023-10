Terni-Narni, primi ciclisti e runners lungo la nuova ciclabile – Fotogallery

di S.F.

Tanta voglia di fare sport approfittando di un’altra domenica senza pioggia e curiosità per conoscere una delle nuove ciclabili del territorio. Una combinazione che nella giornata odierna ha portato un bel po’ di persone a ‘provare’ il percorso ciclopedonale di collegamento tra Ponte Allende (Terni) e Narni Scalo, seppur – è evidente addentrandosi nel tracciato, sono ancora posizionati i vari cartelli per segnalare la pista chiusa ed i divieti – non ancora formalmente conclusa. D’altronde i passaggi erano tutti aperti e dunque ciclisti e corridori hanno potuto testare la novità. Da ricordare che in origine la tempistica originaria per la conclusione era fissata proprio al 21 ottobre dopo sei mesi di attività da parte della Krea Costruzioni. Nel contempo posizionata la segnaletica per indicare il chilometraggi e le distanze rispetto a Terni e Narni (in avvio di mese c’era stato uno specifico subappalto per questo). Sotto le immagini – in particolar modo – del tratto centrale, dall’altezza del Chico Mendes fino alla zona della Calcestruzzi Cipiccia. Chiaro che poi si dovrà fare i conti con la manutenzione.

