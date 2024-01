Terni, navetta piazza Ridolfi-Foro Boario per il mercatino: «Attivazione fattibile»

Il collegamento tra piazza Ridolfi e l’ex Foro Boario a Terni in vista dello spostamento del mercatino settimanale, previsto in origine a gennaio e ora slittato di un paio di mesi. Questo l’oggetto dell’interrogazione del consigliere M5S Claudio Fiorelli: c’è la fattibilità dell’operazione con un costo massimo di poco inferiore ai 15 mila euro per le casse comunali.

Il trasferimento ed i costi

L’interrogazione è del 31 ottobre ed a rispondere ci ha pensato l’assessore ai trasporti Marco Iapadre dopo le interlocuzioni avviate in autunno con Busitalia per capire la portata dell’operazione. La società già a novembre ha risposto positivamente all’input comunale: navetta possibile tra piazza Ridolfi e l’ex Foro Boario, già in passato concretizzato con la ‘linea blu’. «Con riferimento ai costi l’azienda – la risposta dell’esponente dell’esecutivo Bandecchi a Fiorelli – comunicava che l’attivazione di tale servizio avrebbe comportato per l’amministrazione un costo di circa 11 mila euro l’anno con servizio continuativo tutti i mercoledì tra le 8.30 e le 13.00 (ovvero di 4.5 ore ad una velocità commerciale di circa 20 km/ora, si stimano percorrenze pari a circa 90 km al giorno che per i 52 mercoledì in un intero anno equivalgono a 4.680 km/anno)». C’è poi l’opzione gratuità per i passeggeri: in questo caso «andrebbe considerata l’ulteriore copertura del 35% del costo chilometrico (così come previsto dal decreto legislativo 422 del 1997), cosa che porterebbe il preventivo a circa 14.850 euro/anno. L’assessore scrivente ritiene pertanto fattibile l’attivazione del servizio, anche in considerazione del carattere limitato e temporaneo dello stesso, che andrebbe appunto garantito limitatamente al periodo di spostamento del mercato dovuto ai lavori di manutenzione presso i giardini della Passeggiata, attuale sede del mercato, ovvero, presumibilmente, per la durata di uno o due mesi a partire dal febbraio 2024».