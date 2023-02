Terni: Negroni a un minorenne. Barista sanzionata dalla polizia

Ha somministrato alcol ad un minorenne: per questo, sabato sera, una barista del centro storico di Terni è stata sanzionata dalla divisione polizia amministrativa e sociale della questura. L’attività è stata eseguita durante i controlli disposti dal questore di Terni nell’ambito del progetto ‘movida sicura’, con polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia Locale. «Gli agenti dell’amministrativa – riferisce la questura ternana in una nota – hanno notato un ragazzo uscire dal locale con un bicchiere di plastica in mano e quando si sono avvicinati, hanno sentito odore di alcol. Cosa confermata dal ragazzo che ha ammesso di aver ordinato un Negroni. Il ragazzo – prosegue la nota – una volta identificato e verificata la sua minore età, è stato affidato ai genitori, mentre la barista è stata sanzionata per ‘aver somministrato una bevanda alcolica a minore di anni 18 e maggiore di anni 16 senza osservare l’obbligo di richiedere al cliente un documento di identità’».

