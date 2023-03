Terni: «Nessuno mi vuole affittare casa perché ho dei cani»

di Fra.Tor.

«Trovare un appartamento in affitto a Terni per me è diventata un’impresa, anche abbastanza stressante. Ammobiliato o non ammobiliato, con giardino o terrazzo, prezzo basso o prezzo alto, garanzie economiche. Nessuna di queste opzioni rappresenta un ostacolo. Qual è allora il problema? I miei cani. Sembra proprio che nessuno li possa accettare». Lo sfogo ad umbriaOn arriva da una 30enne ternana che non sa «più a chi mi devo rivolgere».

«Nessuno vuole i cani»

«Per motivi che non sto qui ad elencare – ci racconta – da qualche settimana mi sono trovata costretta a cercare un appartamento in affitto dove trasferirmi. Non ho molte pretese, ammobiliato o meno è indifferente, con giardino, corte o terrazzo è uguale, basta che ci sia uno spazio esterno. Non ho dato limiti di zona, centro o periferia e come budget ho iniziato a cercare affitti da privati sui 300 euro ma mi sono vista costretta ad aumentare fino a 450 e a rivolgermi alle agenzie. Ma nonostante tutto non riesco a concludere nulla perché l’unico problema che riscontro sono i miei cani. Ci sono proprietari che hanno avuto inquilini incivili, con cani che magari hanno fatto danni, lo posso anche capire, ma possibile che ora tutti debbano risentire delle cattive esperienze avute in precedenza e repellere un’inquilina che paga, che ha garanzie, ma ha dei cani?».

«Le agenzie non mi aiutano»

Lunedì la ragazza ha visto un bagliore di speranza: «Sono andata a vedere un appartamento dopo aver letto un annuncio, sembrava perfetto per me perché aveva un portico esterno, ma quando ho detto al proprietario che ho dei cani e che li avrei fatti stare anche all’esterno anziché all’interno dell’appartamento, mi sono sentita dire un altro categorico ‘no’. E lo stesso mi sento dire dalle agenzie immobiliari: ‘Non abbiamo niente che faccia al caso tuo’. Come me tante altre persone sono alla ricerca di qualcosa e non riescono purtroppo a trovare nulla, mi sono confrontata con amici e conoscenti e a quanto pare non sono l’unica a vivere questo incubo. Non si possono obbligare le persone con uno o più cani ad acquistare casa perché altrimenti in affitto non trovano nulla. Quasi quasi mi viene voglia di aprire un’agenzia immobiliare ‘pet friendly’».