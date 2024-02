Terni, non c’è pace per ‘Luv.U’: scultura di nuovo spostata, sabato l’inaugurazione

Non c’è pace per la scultura ‘Luv.U’, donata dall’artista Giampiero Malgioglio un anno fa al Comune di Terni e, in origine, posizionata nella ‘piazzetta’ di Cospea. Ora c’è una novità su questo fronte perché sabato mattina, a partire dalle 11, è prevista l’inaugurazione dell’installazione nella rotatoria lungo viale Bramante, a pochi passi dagli uffici finanziari e della Usl Umbria 2. C’è il patrocinio di palazzo Spada. Negli ultimi mesi non è passata inosservata la sua presenza alle spalle della velostazione di largo Frankl: «Hanno fatto una petizione a Cospea – spiega Malgioglio – e l’hanno dovuta togliere per questo motivo. Poi il vicesindaco Corridore mi ha chiesto dove metterla e ora andrà in viale Bramante. Lo ringrazio perché mi hanno accontentato». Di certo sarà complicato non notarla.

Condividi questo articolo su