Terni: nuova attività in corso Tacito. Sabato 17 febbraio l’inaugurazione

Pubbliredazionale

Inaugurazione di una nuova attività, dalle ore 10 di sabato 17 febbraio a Terni in corso Tacito 5 (di fronte al bar Pazzaglia). L’imprenditrice ternana Laura Bertolini, già proprietaria dei negozi Cicogna di Terni e Rieti, apre un negozio del brand iDO prodotto dall’azienda italiana Miniconf, con cui la collaborazione è andata crescendo nel corso degli anni. L’iDO Store di corso Tacito si caratterizzerà per la vendita di abbigliamento e accessori bambino da 0 a 16 anni. All’inaugurazione sarà presente anche Andrea Alari, direttore commerciale Italia dell’azienda Miniconf. «Tutti i capi iDO – è una nota dell’attività commerciale – si distinguono per grande qualità e stile e sono già conosciuti e fortemente apprezzati da anni dalla clientela ternana in quanto già inseriti da tempo nei punti vendita Cicogna». Un altro importante passo per l’imprenditrice Laura Bertolini, nel settore da più di un ventennio con gli storici negozi di famiglia, rivenditori di esclusivi brands nel settore prima infanzia ma anche in quelli di abbigliamento e calzature come iDO, Chicco, Mayoral, Boboli, Levi’s e Alicepi.