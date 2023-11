Terni, nuova illuminazione Asm per la Pressa e l’arco di Porta Sant’Angelo

Asm Terni in azione per la valorizzazione dei simboli monumentali della città. A renderlo noto è la società partecipata del Comune: «Si è conclusa nei giorni scorsi la riqualificazione degli impianti che illuminano ‘La Pressa’ che si trova presso la stazione di Terni, monumento all’industria, simbolo dell’operosità della città e dell’identità locale. Nuova illuminazione anche per l’arco di porta Sant’ Angelo, monumento storico ternano che costituiva l’accesso occidentale all’antica Interamna. In entrambi i monumenti sono stati incassati sul piano stradale quattro fari di luce a led, che potenziano la resa dell’illuminazione artistico – monumentale. I nuovi impianti – conclude Asm – sono caratterizzati da una migliore configurazione per valorizzare le importanti opere illuminate».

Condividi questo articolo su