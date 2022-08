Terni, nuove sedi farmaceutiche: scatta il terzo interpello. Due aree in ballo

di S.F.

Le sedi farmaceutiche di nuova istituzione numero 31 in area Sabbione/via Narni e la 32 in via Lessini/Marattana. La pianta organica comunale è stata confermata lo stesso maggio – sono subito arrivati i nuovi ricorsi al Tar Umbria – dal Comune di Terni ed ora si muovono da Perugia: via libera al terzo interpello legato al concorso pubblico regionale straordinario per l’assegnazione.

Il terzo interpello

Si tratta di un passaggio che fa seguito a quelli del 24 aprile 2018 e del 23 marzo 2021, date che hanno segnato rispettivamente il via all’iter per il primo ed il secondo interpello del concorso. D’altronde le sedi farmaceutiche di nuova istituzione non sono poche in Umbria, ne sono a disposizione ben venticinque. Poi si aggiunge un’altra questione: nel 2021 ne furono assegnate 11, peccato che al termine dei 180 giorni dalla notifica di accettazione ne è stata effettivamente aperta solo una. A seguire l’iter per palazzo Donini è la dirigente Paola Casucci.

Come funziona

Agli eventuali vincitori sono assegnate le prime sedi indicate in ordine di preferenza, dopodiché ci sono quindici giorni di tempo per dichiarare l’accettazione o meno. Altrimenti decade tutto. Poi ci sono i 180 giorni per l’effettiva apertura, salvo proroghe. Le altre sedi farmaceutiche a disposizione risultano essere ad Assisi, Castiglione del Lago, Città di Castello, Corciano, Deruta, Foligno, Marsciano, Perugia, San Giustino, Spello, Spoleto, Torgiano, Trevi, Umbertide, Amelia (Porchiano del Monte) e Narni (strada di Fiaiola, strada di San Faustino o l’ex scuola elementare di Ponte San Lorenzo). Senza dimenticare – per il caso di Terni – i due ricorsi al Tar depositati nelle ultime settimane.