«Terni orribile, Perugia bellissima»: la battuta di Galliani fa discutere

di F.T.

Il video, girato mercoledì a Monza in occasione dei funerali dell’ex grifone Pierluigi Frosio, ha fatto il giro di social, smartphone e web. Scatenando reazioni a raffica e alimentando la storica rivalità fra le due principali città dell’Umbria, Perugia e Terni. Nel video in questione, l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani – che non ha bisogno di presentazioni – saluta affettuosamente l’umbro Silvano Ramaccioni, protagonista – nelle vesti di direttore sportivo – del grande Perugia di Castagner e che, insieme a Galliani e come ds e poi team manager, ha condiviso l’epopea del Milan capace di vincere tutto durante la presidenza Berlusconi.

Adriano Galliani, così, racconta a Ramaccioni che di recente è stato a Terni (per la partita poi vinta dai brianzoli per 1 a 0 sulla Ternana) e si lascia andare, forse pensando di fare un complimento al proprio interlocutore, alla considerazione personale che tanto fa discutere: «Terni è orribile e Perugia è bellissima». L’ad del Monza dice di aver pernottato a Perugia e alla fine, dopo un breve taglio del video, ribadisce che fra Perugia e Terni «c’è un abisso». Chiaramente la cosa non poteva passare inosservata, non solo a chi vive di ‘campanile’. Fra contenti e scontenti – tralasciando gli indifferenti -, chissà come ci sono rimasti anche i tanti amici che Galliani ha a Terni – lo ricordiamo anche ai funerali di Ernesto Bronzetti – dove, fra l’altro, è stato sempre ben accolto.