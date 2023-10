Terni: ‘Ottobre Rosa’. Incontro lunedì con i dottori Bracarda, Fioriti e Lamberini

Si terrà lunedì 30 ottobre, alle ore 17.30 presso la sala convegni dell’Ordine dei medici di Terni (strada di Cardeto 67 – Terni), l’incontro intitolato ‘Ottobre Rosa: prevenzione, screening, stili di vita. Perché non dobbiamo avere paura’. Si tratta di un service annuale organizzato dal Lions Club Terni Host, in collaborazione con il Club Inner Wheel di Terni, la LILT – Lega italiana per la lotta contro i tumori, la sezione di Terni dell’AMMI e il Comune di Terni. Dopo gli interventi introduttivi (parlerano l’assessore comunale Viviana Altamura, la presidente dell’Inner Wheel di Terni Cecilia Adami, la presidente della LILT di Terni Luigia Chirico, la presidente dell’AMMI di Terni Gabriella Niccolini e la presidente del Lions Club Terni Host Alessandra Robatto) sono previsti i contributi di professionisti noti e stimati. In particolare, con la moderazione di Cecilia Adami, del primario del reparto di oncologia dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, Sergio Bracarda, della vice presidente dell’Ordine dei medici di Terni, Lorella Fioriti, e del dirigente medico della Usl Umbria2, Maria Perla Lamberini. Bracarda tratterà di ‘prevenzione e terapie: a che punto siamo e quali sono le nuove possibili fonti di rischio. Il ruolo della sigaretta elettronica’, le dottoresse Fioriti e Lamberini parleranno invece dell’importanza della prevenzione, senologia e screening, in linea con gli obiettivi del service ‘Ottobre Rosa’.

