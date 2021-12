Terni, ‘Parchi sicuri’: nuovo tentativo per 32 telecamere. I Campacci inseriti nel progetto

di S.F.

Progetto ‘Parchi sicuri’ e videosorveglianza, il Comune di Terni ci riprova. Con mirino puntato su ‘La Passeggiata’, parco Ciaurro, Le Grazie, via Martiri della Libertà, viale Campo Fregoso, viale Brenta, via Mola di Bernardo, viale Trento (parco Loi) ed i Campacci di Marmore, non tutte presenti nell’idea originaria: inviato al ministero dell’Interno il documento con la progettazione preliminare complessiva da oltre 144 mila euro. Per avere il via libera serve il cofinanziamento ministeriale di oltre 80 mila euro, altrimenti niente.

Altro tentativo



Dal documento preparato dai tecnici di palazzo Spada – il Rup è l’ingegnere Nazareno Claudiani, coinvolti in particolar modo anche il dirigente Andrea Zaccone ed il funzionario Massimo Lesina – si evince che al momento le telecamere installate sul territorio comunale sono 89 (Dome, fisse e lettura targhe) e ora l’obiettivo è incrementare il numero. Il cofinanziamento comunale è di poco superiore al 41,6% rispetto alla cifra totale e arriva da un mutuo già contratto in precedenza per sistemi informativi e la scelta dei luoghi dove posizionarle le nuove telecamere riguarda «aree non considerate dall’attuale sistema di videosorveglianza e che non sono state in alcun modo oggetto di precedenti finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali». Inoltre l’esito delle location è scaturito anche dalle varie riunioni del gruppo tecnico per la sicurezza e del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura: «Richiesto – si legge – di coprire alcuni parchi pubblici che sono stati oggetti di eventi di microcriminalità».

I numeri per parco

Nel dettaglio il progetto preliminare inviato al ministero prevede l’installazione di sei telecamere speed Dome e due fisse a ‘La Passeggiata’, quattro speed e due fisse al parco Ciaurro, quattro speed e due fisse al Le Grazie, due speed in via Martiri della Libertà, due speed in viale Campo Fregoso, due speed nell’area verde di viale Brenta, due speed in via Mola di Bernardo, due speed al parco di viale Trento e, infine, altrettante dello stesso tipo ai Campacci di Marmore. Per un totale di trentadue nuove videocamere. «Il numero – viene specificato – di telecamere e la dislocazione delle stesse sui vari siti potrà subire delle variazioni a seguito dei sopralluoghi che verranno effettuati con le forze di polizia e della stesura del progetto esecutivo».