Terni: parte ‘Vivi Bene Valnerina’ con il boschetto dei bambini e l’incontro sulla figura di Egle Trabalza Fatati

Prende il via ufficialmente il progetto ‘Vivi Bene Valnerina: i percorsi per il benessere’, finalizzato al recupero di un’area degradata a ridosso dell’insediamento Ater di Collestatte Piano, con due appuntamenti organizzati dalle associazioni CIAV, ASD Collestatte La Cascata, Pro loco Torre Orsina e CRAM Terni.

Giovedì 21 marzo a Collestatte Piano, alle ore 16.30 e alla presenza dei piccoli dell’asilo, sarà inaugurato il ‘Boschetto delle bambine e dei bambini’ intitolato alla memoria di Egle Trabalza Fatati, farmacista di Collestatte per oltre 50 anni. L’area verde è limitrofa al campo di calcio e allo spazio polifunzionale; lì sono stati posizionati una panchina rossa e un contenitore di libri a fungere da biblioteca comune. Dal boschetto partiranno percorsi lungo il fiume Nera (itinerari delle acque – cammino dell’acqua ‘Aldo Villani’) alla riscoperta dell’ambiente e delle erbe spontanee nella cucina popolare. Saranno rese disponibili molte informazioni sulla flora e sulla fauna di una zona ad alto valore socio ambientale e storico culturale.

La tavola rotonda

Il 23 marzo a Torre Orsina, alle ore 17 presso la ex chiesa di Sant’Antonio, si terrà una yavola rotonda sul tema: ‘Un boschetto, una panchina, un libro per conoscere e non dimenticare’. Il libro in questione si intitola ‘La farmacista di Collestatte’ ed è stato scritto da Giuseppe Fatati. Alla tavola rotonda parteciperanno Raffaella Brizioli (presidente Soroptimist International Club Terni), Enrico Bini (presidente CIAV), Alessandra Robatto (presidente Lions Club Terni Host), Angelica Libretti (avvocato e scrittrice), don Marco Rufini (parroco di Collestatte e Torre Orsina nei primi anni 2000). Alle manifestazioni hanno assicurato la presenza Laura Pernazza (presidente della Provincia di Terni), Paola Agabiti (assessore regionale alla programmazione europea, bilancio e risorse umane e patrimoniali), Viviana Altamura (assessore comunale a scuola, servizi educativi, università) e Mascia Aniello (assessore comunale all’ambiente e verde pubblico).

Il progetto

‘Vivi Bene Valnerina: i percorsi del benessere’ può essere definito un intervento di riqualificazione ambientale, salute urbana e rurale ed è arricchito dalla volontà di far rivivere il campo di calcio di Collestatte Piano e i percorsi pedonali che portano alla Cascata lungo la via di Francesco.