Terni, paura durante festa: rissa e spari

Rissa e colpi di pistola sparati in aria durante una festa in una villa privata. È accaduto a Terni e, dopo l’intevento di carabinieri e polizia di Stato, è scattata la denuncia per minaccia e porto abusivo d’arma da fuoco a carico di un 37enne pluripregiudicato di nazionalità albanese. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dell’Umbria.

La rissa e l’indagine

Diversi i colpi che sarebbero stati esplosi al culmine del parapiglia tra due gruppi di origine straniera. Le indagini stanno andando avanti: i protagonisti della rissa si erano già dileguati al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine e negli ultimi giorni gli inquirenti hanno ascoltato i partecipanti – tutti registrati da chi ha organizzato la festa per via delle misure anti covid – alla festa.

Le testimonianze

Al momento non sono stati trovati né la pistola né tantomeno i bossoli, tuttavia un 37enne è stato identificato e deferito grazie alle testimonianze raccolte nel corso delle indagini.