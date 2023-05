Terni, per l’ex Hurrà di via Vanzetti nuova vita con ‘firma’ fiorentina

di S.F.

Notifica preliminare di cantiere depositata in settimana, idem per la comunicazione di inizio lavori asseverata. In via Vanzetti a Terni c’è movimento nell’edificio artigianale/commerciale dove per anni ha svolto attività il supermercato Hurrà, chiuso di recente: avviata la manutenzione straordinaria interna in vista della ripartenza con ‘firma’ fiorentina. L’operazione andrà avanti per circa due mesi.

LA CHIUSURA DI HURRÀ

Mef in azione

A poche settimane dalla chiusura di Hurrà c’è dunque chi si è attivato subito per far suo l’immobile. L’input è della Mef srl, vale a dire Materiale elettrico Firenze, creata nel 1968: si tratta di una società sotto direzione/coordinamento della Weg Italia srl con un capitale sociale di oltre 2,6 milioni di euro e punti vendita in Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria (al momento a Perugia e Foligno). Si tratta dunque di un debutto nel territorio ternano.

Aziende toscane

A gestire e controllare i lavori è il geometra Giovanni Sansoni, coadiuvato dal coordinatore per l’esecuzione – è un architetto – Alessandro Bergonzi. Anche le imprese esecutrici parlano toscano, come ad esempio la Edilizia Futura srl e la Esse Tech srl. L’azienda – come facile intuire dalla denominazione – si occupa di distribuzione di materiale elettrico.