Terni: perde controllo dello scooter e finisce contro auto in sosta

Incidente stradale autonomo nella prima serata di mercoledì in viale VIII Marzo, a Terni. Una donna di 43 anni in sella ad uno scooter, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un’auto in sosta e quindi a terra. Soccorsa dagli operatori del 118, è stata trasportata al pronto soccorso del vicino ospedale ‘Santa Maria’. Sul posto per i rilievi di rito e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

