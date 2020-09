Terni piange la dolce Nicla, venerdì i funerali

Cordoglio a Terni per la scomparsa di Nicla Cuccumabili, aveva soltanto 51 anni e purtroppo, dopo aver lottato con tutte le sue forze contro la malattia, è venuta a mancare nella giornata di mercoledì nella sua abitazione. I funerali si terranno venerdì 11 settembre alle ore 15.30 nella chiesa di San Gabriele (villaggio Matteotti) a Terni. Nicla lascia il marito Stefano, i figli Edoardo e Giorgia, la madre Cesarina e i familiari, colpiti da un dolore difficile da lenire. Per volontà di quest’ultimi, si prega di non donare fiori ma contributi per il reparto di oncologica dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni.

