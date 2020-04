Terni piange ‘Ciccio’ Costantini: «Unico»

«Un cuore sconfinato, una bontà rara da trovare. Il fatto che non sia più fra noi è durissimo da accettare. Sarà sempre qui, con la sua musica, la sua umanità. Terni deve sapere che ha perso una persona unica». Nelle parole di un’amica c’è tutto il dolore per la scomparsa di ‘Ciccio’ Costantini, conosciuto da tanti in città. Luca, questo il suo nome, aveva 49 anni. È scomparso all’alba di domenica, dopo un improvviso malore che lo ha colpito nella sua abitazione. Lascia la madre, il fratello e tantissimi amici.

Luca ‘Ciccio’ Costantini era un po’ il ‘Vasco’ ternano. Grande appassionato di musica, in tanti lo ricordano per le sue esibizioni nei locali, nelle feste, anche a scopo benefico, dove emergeva con tutta la sua vitalità la passione per il Komandante e per l’arte musicale in generale. Una voce inconfondibile con cui di recente, in tempo di coronavirus, aveva allietato anche il quartiere di Terni in cui viveva – zona porta San Giovanni – esibendosi dal terrazzo di casa. Un personaggio ‘Ciccio’, forse, ma prima di tutto una persona che lascia tanto in chi lo ha conosciuto. E che mancherà anche a noi.