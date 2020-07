Terni, Dup 2020-2022: pioggia emendamenti

Diciassette emendamenti al Documento unico di programmazione – sarà approvato a stretto giro in consiglio comunale – 2020/2022. A presentarli attraverso il consigliere di Senso Civico Alessandro Gentiletti è l’associazione Terni Valley: «Ci spiace constatare ancora una volta che l’amministrazione non è riuscita ad elaborare una visione complessiva attraverso la quale poter progettare il futuro della nostra città». Diversi i temi tirato in ballo, tra i quali Ztl ed evasione.

Le proposte

A spiegare in sintesi è Filippo Formichetti: «I 17 emendamenti riguardano principalmente i temi a noi più cari. Chiediamo all’amministrazione di sposare in pieno la scelta di disicentivare l’utilizzo delle autovetture, facendo di Terni una grande città pedonale, aumentando il trasporto alternativo; di mettere nero su bianco che non estenderà la Ztl; di tenere conto della giustizia sociale nel recupero dell’evasione, studiando a fini statistici le categorie più interessate; di prevedere controlli ulteriori, nei limiti di quelli consentiti dalla legge, per la vendita di alcolici dai distributori automatici, tema carissimo alla città e più volte emerso, anche per una piena tutela della libertà degli adolescenti».

La critica

Il presidente Michele Martini sottolinea un altro aspetto: «Ci ha sorpreso inoltre che l’aggiornamento proposto al consiglio comunale dopo l’emergenza pandemica non presenti elementi particolarmente caratterizzanti rispetto al precedente documento, come se sulla nostra città quanto accaduto non avesse avuto alcun impatto. Questo ci sembra – chiude – confermare ancora una volta la distanza siderale che vi è fra la città, i suoi problemi reali e chi la amministra. La nostra associazione ha in ogni caso ritenuto doveroso dare il suo contributo». «Ci auguriamo – aggiunge Cristiana Petrignani – che siano utili alla discussione e alla città».