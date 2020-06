Terni, poesie da tutta Italia per un concorso di successo

Conclusa la quarta edizione del premio di poesia ‘Io amo di più’ dell’associazione San Valentino Borgo Garibaldi di Terni. Un’edizione caratterizzata da ottimi risultati di partecipazione e qualità, pur in presenza delle limitazioni da Covid che hanno obbligato a cancellare la cerimonia di premiazione e costretto i giurati a riunirsi in via telematica. Soddisfatti gli organizzatori, in testa il presidente Eraldo Scatolini e il direttore organizzativo del concorso. Maurizio Catanzani. Ben 142 le composizioni inviate da tutta Italia ed anche dall’estero: due dall’Argentina e una dalla Gran Bretagna.

La ‘macchina’ organizzativa

Dagli organizzatori giungono ringraziamenti ai partecipanti e a chi ha collaborato alla riuscita della manifestazione: la società Lenergia, il Lions Club Terni Host e l’Avis provinciale di Terni. Alle due tradizionali sezioni del concorso, la prima in

lingua la seconda in dialetto, se n’è aggiunta quest’anno una terza organizzata proprio in collaborazione con l’Avis, sul tema dell’amore inteso come solidarietà e aiuto al prossimo, significati profondi di un’azione come la donazione del sangue. Ringraziamenti anche per i componenti le giurie presiedute da Carmela Lo Giudice (sezione in lingua) e Walter Patalocco (dialetto e Avis). Al vincitore nella sezione in lingua italiana è stata consegnata una pregevole acquaforte raffigurante la basilica di San Valentino del maestro incisore Massimo Zavoli. Una targa è il premio per i primi tre classificati, di ogni sezione, mentre un premio speciale, in ricordo di Mario Mobilio che è stato nelle scorse edizioni tra gli organizzatori del concorso ‘Io amo di più’, per il poeta calabrese (come Mobilio) meglio classificato. Premi e attestati di merito per i primi classificati, ma non per Lorenzo Manni: lui ha partecipato fuori concorso essendo componente del direttivo dell’associazione San Valentino Borgo Garibaldi, ma la passione è passione e Manni non ha saputo ‘tenersi’, presentando componimenti per tutte e tre le sezioni con eccellenti risultati.

I premiati

Questi i premiati. Sezione italiano: 1° Patrizia Secondi (‘In cerca di te’); 2° Sergio Giannini; 3° Sergio Belvisi. Premio ‘Mobilio’ a Rocco Caprino, di Nicotera (Vibo Valentia). Attestati di merito: Antonio Cristiano (Porano), Aniello Dell’Aversana (Ceggia), Emanuela Francini (Castellammare di Stabia), Enrico Genovesi (Montefiascone) Giuseppina Giudice (Agropoli), Lucia Lo Bianco (Palermo) Renata Pieroni (Firenze), Monica Schiaffini (Casarza Ligure). Sezione dialetto ternano: 1° Claudio Ratini (‘Cercanno ‘na stella’); 2° Maristella Marinelli; 3° Katia Bussetti. Attestati di merito: Paolo Casali (Terni), Maria Fiorella Cianchelli (Terni), Ivano Grifoni (Terni), Maurizio Viola (Terni) Sezione Avis: 1° Laura Mechelli (‘Gratitudine’); 2 Rocco Caprino Rocco; 3° Giada Spallotta. Attestati di merito: Mario Russo (Caserta), Simona Santini (Montecastrilli), Monica Schiaffini (Casarza Ligure), Ernesto Severino (Verona) Sonia Soranna (Cesano Boscone).