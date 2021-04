Terni, precipita in un fosso mentre cerca asparagi: soccorso

Intervento dei vigili del fuoco di Terni e del Sasu in zona San Bartolomeo, venerdì pomeriggio, per soccorrere un 62enne caduto in un fosso in una zona impervia. «Considerata la difficoltà di recupero e trasporto – riferisce il comando provinciale del 115 -, è stato allertato un elicottero dei vigili del fuoco». L’uomo stava raccogliendo asparagi e avrebbe riportato alcuni traumi.

L’intervento

I soccorsi sono scattati poco dopo le 17.30 dopo che l’uomo è precipitato lungo il costone. È stato raggiunto – spiega il Sasu – in breve da due squadre di tecnici e operatori che hanno provveduto, insieme ai sanitari del 118, a stabilizzare e immobilizzare il paziente su apposito materiassimo a depressione in dotazione al Soccorso Alpino e Speleologico. Il 62enne è stato recuperato tramite il verricello ed elitrasportato – grazie all’elicottero Icaro – all’ospedale Santa Maria di Terni.