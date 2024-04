Terni: prima i ladri in casa poi lo scooter rubato. «Spero che qualcuno lo ritrovi»

«Lo scooter è datato, ma lo avevo rimesso a nuovo, con tutto il necessario bauletto e parabrezza compresi. Insomma mi fa comodo. Invece me lo hanno rubato». A raccontare la disavventura è Francesco Torre, commerciante ternano, che nella notte fra martedì 9 e mercoledì 10 aprile si è visto portare via lo Scarabeo Aprilia di colore bordeaux – targa X85K5C – che aveva lasciato sotto l’abitazione della compagna in via Buonarroti, nel centro di Terni. «L’ho raggiunta a cena martedì sera e la mattina dopo lo scooter non c’era più». La speranza è che, fra appelli e denuncia in polizia, il ciclomotore venga ritrovato: «Mi dicono che li rubano a volte solo per farsi un giro in città. Vedremo». Francesco Torre, fra l’altro, appena sei mesi fa ha dovuto fare i conti con un’intrusione dei ladri nella sua abitazione nei pressi di viale della Stazione e, prima di lui, la compagna nei primi mesi del 2023, a cui sono entrati in casa con una ‘chiave bulgara’. Episodi di microcriminalità che, piccoli o grandi che siano, colpiscono direttamente le persone.

