Terni: prima la nebbia e poi il cliente coraggioso. Fine corsa per la ‘banda dei bar’

Se sia la stessa banda che ad agosto aveva già colpito i bar dell’area di servizio di viale Borzacchini, il MyCoffee di via del Centenario e il Cardinale Cocktail Bar di Acquavogliera, è presto per dirlo. Di sicuro è la banda – in azione tre soggetti a volto coperto che si spostano a bordo di una Fiat 500 di colore nero – che nella notte fra domenica e lunedì ha assaltato il Caffèzero di via Romagna e il bar All’Isola di Arrone. Con risultati pessimi, grazie in un caso all’antifurto nebbiogeno installato dal titolare (Caffèzero), nell’altro al coraggio di un cliente affezionato che non ci ha pensato su due volte e, con la propria auto, ha speronato quella dei ladri. Consentendo poi ai carabinieri di rintracciare uno di loro che si era nascosto in zona dopo una prima fuga a piedi. Per gli altri due, sono in corso le indagini da parte dell’Arma, ma gli elementi da mettere in fila non mancherebbero. A riportare i fatti sono il sito web umbria24.it e il quotidiano Il Messaggero Umbria.

La ricostruzione

Il primo ‘colpo’ è stato tentato intorno alle tre di notte nel bar dell’area di servizio di via Romagna: i tre, con gli attrezzi del mestiere, hanno tentato di forzare l’ingresso ma poi l’antifurto nebbiogeno è entrato in azione, impedendo alla banda di rubare. Visibilità azzerata, troppi rischi e tempi allungati a dismisura rispetto a quelli previsti. Via. I tre, con la loro Fiat 500 nera notata nel frattempo da qualche testimone, sono ricomparsi poco dopo al bar All’Isola di Arrone. In questo caso nessuna nebbia – erano riusciti ad entrare e ad arraffare in un minuto gratta e vinci e sigarette per alcune migliaia di euro – ma ‘l’antifurto’ è stato un cliente puntuale, solito raggiungere il bar alle primissime ore del mattino per fare colazione. Quando li ha visti, ha capito e non ci ha pensato su due volte. Ha speronato l’auto dei ladri, li ha costretti alla fuga a piedi e ha consentito ai carabinieri di prenderne uno in flagrante. Gli altri due avrebbero le ore contate. E se la temuta banda sembra essere stata finalmente ‘disinnescata’, il merito – come sempre o quasi – va allo spirito di collaborazione e al senso civico di chi ha agito, segnalato, non è stato passivo.