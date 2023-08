Terni, primo singolo per il 17enne Flavio ‘Flò’ Vicari

‘Con me baby’. Questo il nome del primo singolo di Flavio Vicari, 17enne cantautore – in arte Flò – ternano in rampa di lancia su tutte le piattaforme digitali: «La mia creatività e il mio amore per la musica – spiega il giovane – mi hanno spinto a esplorare diversi generi e stili musicali, ma alla fine ho trovato la mia vocazione nel rap-pop. La combinazione di melodie orecchiabili e testi significativi mi ha permesso di esprimere le mie emozioni e le mie esperienze personali in modo autentico. Nonostante la mia giovane età, ho una visione chiara del mio futuro come artista. Sogno di realizzare un album completo, di fare tour e di connettermi con il mio pubblico attraverso la mia musica». Spazio a ‘Con me baby’.

