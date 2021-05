Terni, ‘Raccontiamoci’: studenti dell’Angeloni protagonisti

Si chiama ‘Raccontiamoci’, ha coinvolto 65 studenti ed è una sorta di Zibaldone a firma dei ragazzi dell’istituto dei ragazzi dell’indirizzo musicale ed economico sociale dei licei Angeloni di Terni. Un progetto di ascolto, inclusione e scrittura creativa sostenuto dalla preside Patrizia Stilo che sarà presentato mercoledì. La referente è la professoressa di italiano e storia, Manola Conti.

L’obiettivo

«Per prima cosa è il far sentire – il commento della Conti – che la scuola c’è sempre anche nei momenti difficili come quello che stiamo vivendo e questo mostrando resilienza, reinventando la didattica, e quindi tentando di colmare un inevitabile disorientamento dei nostri studenti. In realtà ci siamo rimessi tutti in gioco, imparando, studenti e docenti, come poterci continuare a rapportarci in maniera significativa e costruttiva». Il progetto ha visto il coinvolgimento dell’ufficio scolastico regionale e il patrocinio della Bct, i Lions Club ed il Rotary Club: «Non volevamo far sentire soli, e a casa, i ragazzi, senza interazione neanche con i propri compagni di classe. Il progetto, avviato da settembre 2019, ma ricalibrato alle esigenze scaturite con l’epidemia, ha consentito spazi di ascolto, inclusione, confronto interpersonale. Rapportarci con il Covid è stato un raccontarci come lo stiamo vivendo, emozioni e pensieri di fronte a difficoltà nuove».

L’ascolto degli adolescenti

Gli adolescenti – prosegue la professoressa Conti – «hanno un gran bisogno di essere ascoltati ma non solo in ciò che riescono a gridare, ma anche solo sussurrando o quello che non riescono a dire. I giovani hanno bisogno di essere riconosciuti, sentirsi protagonisti delta loro vita, supportati ed incoraggiati». Il prodotto finale del progetto sarà il libro ‘Raccontiamoci – Diari di iragazzi del liceo Angeloni’ che sarà presentato, in modalita mista, mercoledi 26 maggio. I 65 studenti coinvolti si sono confrontati in itinere con il professore Gaetano Mollo, già insegnante di pedagogia presso la facoltà di filosofia dell’università degli studi di Perugia. L’iniziativa infine ha previsto la lettura del libro ‘Ramoso’ a firma Mollo, in passato vincitore del San Valentino d’Oro.