Terni, ‘restyling’ residenziale a Villa Palma: allargamento stradale in arrivo

di S.F.

Un allargamento della sede viaria esistente su via Respighi per circa duecento metri. È l’opera di urbanizzazione principale prevista nell’ambito dell’intervento edilizio residenziale – si parla di villette – previsto nell’area di Villa Palma a Terni, nella zona della storica villa Piacentini: è arrivato il via libera al progetto che porta la firma di una società a responsabilità limitata, già da tempo attiva in loco.

LA RICHIESTA DI VARIANTE URBANISTICA

IL MAXI RESTYLING IN ARRIVO A VILLA PALMA

Niente parcheggio

Si tratta della Villa Palma Costruzioni srl che, come noto da tempo, interverrà in via Respighi per dare nuova vita alla zona. L’opera di urbanizzazione sarà concretizzata nell’allargamento della strada per un paio di metri – con marciapiede e percorso pedonale – in conformità al piano regolatore generale. Con tanto di punti luce e sistemazione per la raccolta delle acque piovane. Da quanto si apprende non ci sarà invece lo sviluppo di un parcheggio pubblico né tantomeno di un’area verde. La convenzione che sarà stipulata non coinvolge direttamente la storica villa. Del tema se ne occupa in particolar modo la posizione di elevata qualificazione dell’urbanistica, l’architetto Antonino Cuzzucoli.